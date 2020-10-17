Прокурор Пензенской области рассказала школьникам о Конституции

Вчера прокурор Пензенской области Наталья Канцерова и врио заместителя Председателя Правительства региона Олег Ягов встретились с девятиклассниками лицея современных технологий управления № 2.

Глава правоохранительного ведомства рассказала учащимся о Конституции, подробно остановившись на личных правах человека и гражданина. Она привела примеры их защиты из прокурорской практики. Наталья Канцерова подчеркнула, что в основе правовых норм, как правило, лежат моральные.

В обращении к девятиклассникам Олег Ягов обратил внимание на права детей, подробнее остановившись на конституционных положениях об образовании.

Ответив на вопросы учащихся, гости мероприятия подарили школьникам и библиотеке лицея экземпляры Конституции Российской Федерации.