Пошел за грибами – нашел пистолет: житель Мордовии сдал в полицию оружие и боеприпасы

38-летний житель Ковылкино сдал в полицию сигнальный пистолет «Стриж» и четыре патрона. Оружие и боеприпасы он нашел в лесополосе возле села Керляй, где накануне собирал грибы.

Напоминаем вам, что в республике продолжается профилактическая акция «Оружие-2020», организованная совместно полицией и Росгвардией. Жители региона могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности