В Пензе открылась выставка, приуроченная к 150-летию Ивана Бунина

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

22 октября отмечается 150-летие со дня рождения поэта и писателя, последнего дореволюционного русского классика и первого русского нобелевского лауреата по литературе Ивана Алексеевича Бунина. В преддверии этого события вчера в пензенском Губернаторском доме открылась выставка «Темные аллеи».

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Перед гостями мероприятия выступил директор Пензенской областной картинной галереи имени К.А Савицкого Кирилл Застрожный:

- Подобной выставки у нас еще не проводилось. Она совершенно необычная, оригинальная и в чем-то даже уникальна: выставка посвящена любви. Любви к прекрасному, красоте, природе, своему народу, любимой женщине. Прочитав произведения Ивана Бунина, читатель погружается в мир воображения. А теперь у нас всех есть возможность увидеть этот мир в творчестве талантливых художников.

Церемонию открытия выставки посетила также руководитель Министерства культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова. Она отметила, что экспозиция будет особо интересна подрастающему поколению, которое сможет через картины понять состояние души писателя:

- Мы совместили рассказ о творчестве великого писателя и живописные произведения известных художников, которые хранятся в Пензенской картинной галерее.

ФОТО: Анна ЛЕБЕДЕВА

Выставка получилась масштабной: в двух залах разместились более 50-ти живописных и графических произведений конца 19-го – середины 20-го веков. Многие работы демонстрируются публике впервые.

В ходе экскурсии гостям рассказали подробнее о биографии Ивана Алексеевича.