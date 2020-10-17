Большая приборка в скверах и на улицах Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

В рамках месячника по благоустройству в Пензе проведена санитарная пятница.

На территории Октябрьского района был организован вывоз несанкционированных навалов мусора по улицам Ульяновской, 25, Минской, 24. Управляющие компании и организации продолжили очистку внутридворовых территорий от мусора и листвы.

В Ленинском районе с привлечением специализированной техники проведен сбор и вывоз веток и порубочных остатков по улице Бекешской, 58. Очищены световые опоры от несанкционированных информационных объявлений по улицам Кирова, Максима Горького, Бакунина. Установлено оборудование для освещения крон деревьев по улице Пушкина.

Администрацией Первомайского района проведены работы по вывозу крупногабаритного мусора и веток с улицы Чкалова, 56. Санитарную уборку около своих домов организовали жители частного сектора в Терновке.

Силами МУП «Пензадормост» были выполнены работы по очистке прилотковой части дорожного полотна по улицам Калинина, Окружной, Минской, Одесской, Ульяновской, Кронштадтской, Ленина, Заводское шоссе, Гагарина и многим другим.

Коллективом МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» продолжены работы по санитарной очистке скверов.