Сотрудник госавтоинспекции отказался от 50 тысяч рублей

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки.

Днем 8 октября 2020 года в поселке Зубова Поляна мужчина управлял транспортным средством, не имея соответствующих прав. С целью избежать привлечения его к административной ответственности за это нарушение, пытался передать сотруднику госавтоинспекции взятку в размере 50 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции от получения денег отказался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, максимальная санкция по статье 291 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.