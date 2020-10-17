Сотрудникам ПензГТУ вручили премию Правительства Российской Федерации

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

В этом году лауреатами премии Правительства РФ стали 38 ученых и преподавателей –авторы учебников, научно-практических разработок, методических материалов и справочной литературы.

Вручая награды, Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что за почти пятнадцатилетнюю историю премии «за педагогическое мастерство, создание современных учебников и пособий для школ были удостоены премии более 300 педагогов и учёных. Это авторы новаторских образовательных программ, оригинальных методик обучения. Их опыт достоин самого широкого распространения».

В числе награжденных в этом году 38 ученых и преподавателей – коллектив разработчиков комплекта учебников «Техносферная безопасность». В нашем регионе специалистов - экологов и инженеров по охране труда готовят в Пензенском государственном технологическом университете. И неслучайно, что двое из 5 авторов-разработчиков представляют кафедру «Биотехнологии и техносферная безопасность» ПензГТУ - заведующая кафедрой, д.т.н., профессор К.Р. Таранцева и ведущий научный сотрудник А.Г. Ветошкин.

«Это совместная работа с коллегами из Нижегородского государственного технического университета им. Алексеева и Санкт-Петербургского государственного технического института, – говорит Клара Рустемовна. – Приятно, что наш коллективный труд получил высокую оценку коллег и удостоен премии Правительства».

Обладателям премии также присвоено почетное звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования».