Концерт певицы Дженнифер Лопес (архив0 Фото: Сергей ГАПОН

Дженнифер Лопес украсила обложку нового номера журнала «Billboard»: 51-летняя певица снялась в яркой фотосессии вместе с 26-летним колумбийским певцом Малумой. Артисты сыграли вместе в романтической комедии «Женись на мне», которая выйдет на экраны 14 февраля 2021 года. И хотя Джей Ло почти вдове старше своего экранного возлюбленного (в картине Малума играет ее жениха), разница в возрасте между ними совершенно не ощущается.

Во время фотосесии Лопес сменила несколько нарядов, самым эффектным из которых стало черное вечернее платье Monot (оно стоит более 2 тысяч долларов или 147 тысяч рублей). Наряд с многочисленными разрезами подчеркнул сексапильную фигуру Джей Ло, сделав акцент на ее знаменитой «пятой точке». «Не знаю, как ей это удается, но она богиня», "Фигура - бомба", "Выходи за меня, Джей Ло", - пишут поклонники в комментариях, рассматривая снимки звезды в Инстаграме.

Роль невесты особенно близка певице – ведь она сама готовится к свадьбе. Ее жених - 45-летний бейсболист Алекс Родригес. Пара собиралась пожениться еще этим летом, но отложила свадьбу из-за коронавируса. Готовясь к свадьбе, Лопес этим летом купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. В роскошном доме площадью 4 тысяч квадратных метров есть все, что нужно для комфортной жизни – например, десять спален и 12 ванных комнат.

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