Труп коровы оценила, как здравствующее перед убоем животное

Собранные Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа ведущему ветеринарному врачу-эпизоотологу ГБУ «Темниковская районная станция по борьбе с болезнями животных», подозреваемой в служебном подлоге.

В мае 2019 года без фактического осмотра животных составила ветеринарное свидетельство на 2 головы крупного рогатого скота, включая мертвую тушу. В официальный документ были включены недостоверные сведения о якобы ветеринарном благополучии осмотренных перед убоем животных.

Уголовное дело было возбуждено следователем СК по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по республике.

Поскольку женщиной совершено преступление небольшой тяжести, причастность к которому она признала полностью, загладила причиненный преступлением вред, оказав благотворительную помощь дому-интернату, уголовное дело в отношении подозреваемой постановлением суда прекращено с назначением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Постановление суда в законную силу не вступило.