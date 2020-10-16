В Пензе обновили Галерею почета работников дорожного хозяйства

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Работников отрасли с профессиональным праздником поздравил и.о. губернатора Николай Симонов:

- Уже третий год подряд наш регион входил в число лидеров проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благодаря вашему труду. От имени губернатора и правительства области поздравляю вас с профессиональным праздником. Главное – желаю здоровья, а то, что вы умеете достойно работать, все видят и знают.

В Галерею почета попали 20 сотрудников и 10 организаций. Отличившимся также вручены почётные грамоты и благодарности губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области.