Если у тебя есть фонтан, дезинфицируй его

Пресс-служба Администрации Пензы

Меры профилактики распространения коронавируса обсудили в администрации города в четверг, 15 октября 2020 года. Совещание провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

В обсуждении вопросов также приняли участие заместитель руководителя Управления Роспортребнадзора по Пензенской области Александр Крымов и заместитель прокурора Ленинского района Светлана Брюхина.

Александр Крымов представил текущую ситуацию по заболеваемости и результаты совместных мероприятий. По его словам, за последние сутки коронавирус выявлен у 150 жителей региона, все чаще в числе заболевших появляются дети. Представитель ведомства нацелил на продолжение мер профилактики – мониторинга торговых объектов и общественного транспорта, соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Глава администрации Пензы дал ряд поручений в части информирования пассажиров о необходимости использования средств индивидуальной защиты в транспорте.

Также Андрей Лузгин распорядился провести очередную обработку мест общего пользования на площади Ленина, улице Московской и Фонтанной площади.