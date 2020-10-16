Минздрав предупреждает: комментарии в соцсетях излишни

Женщина подписывает согласие на прививку вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свои вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, со сложностями, связанными при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, выпиской и получением больничного листа и другие, можно направить на отдельный электронный «ящик».

Срок рассмотрения обращения и работы по нему составит одни сутки.

Обращаем внимание, что связь с пациентом будет только по телефону. Помимо сути вопроса в электронном письме для обратной связи необходимо указать ФИО, адрес и контактный сотовой телефон. Без указания телефона, адреса и контактных данных, обращение рассматриваться не будет, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Мы вновь акцентируем внимание жителей: комментарии, публикуемые в социальных сетях и связанные с оказанием медицинской помощи, уточнением диагноза, назначения лечения, и даже самого факта обращения за медицинской помощью, не могут обсуждаться в интернет-пространстве в соответствии с федеральным законодательством.

Для решения конкретных вопросов, мы просим направлять обращения на электронный адрес covid@mzs.penza.net.