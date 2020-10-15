Пензенские врачи провели уникальную операцию на спинном мозге

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

В Пензенской области врачи областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко впервые провели уникальную операцию пациентам, страдающих хронической нейропатической болью.

- Суть операции в том, что под местной анестезией в спинномозговой канал позвоночника имплантируется электрод, который соединяется с внешним генератором, - поясняет Роман Рыбас. - Генератор излучает слабые электрические импульсы, что приводит к уменьшению восприятия болевых сигналов.

Эти электрические импульсы пациент ощущает, как достаточно приятное покалывание в болезненной области. Таким образом, пациент перестает ощущать боль, которая мучительно сопровождала его по жизни, получив взамен комфортное ощущения теплых волн. За этим следует несколько дней пробного периода, когда пациент и врач, посредством внешнего генератора, удостоверяются в эффективности действия нейростимулятора. Это 1-й этап лечения.

В ходе 2-го этапа генератор импульсов (IPG) внедряется в небольшой подкожный карман. Параметры стимуляции с помощью медицинского программатора передаются через кожу, они могут в любое время изменяться, адаптироваться к потребностям пациента. Пациент не реже раза в шесть месяцев осматривается врачом, также проводится проверка правильности работы устройства.

Цель лечения заключается в облегчении хронической боли, повышении функциональности, работоспособности, соответственно, улучшении качества жизни.

Большое преимущество этого метода – эффективность. Применение нейростимуляторов позволяет значительно уменьшить прием обезболивающих препаратов, включая опиаты и другие вспомогательные средства, следовательно, минимизировать их побочные эффекты.

У метода нейростимуляции спинного мозга имеются противопоказания, только врач может подобрать правильную тактику лечения, избавляющую от боли.