Иван Белозерцев поручил усилить работу в сфере легализации трудовых отношений

По словам главы региона, коронавирус позволил выявить главную проблему теневой занятости:

- Люди не смогли подтвердить свои доходы и, соответственно, не имели права на получение государственной поддержки. Это надо исправлять, - подчеркнул губернатор.

Для этого в регионе усилят проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями и сотрудниками организаций и предприятий различных форм собственности. Основной акцент должен быть сделан на социальных последствиях нелегальной занятости. И в частности, на проблемах с пенсионным обеспечением, которые неизбежны для официально нетрудоустроенных сотрудников.

- Необходимо активизировать разъяснительную работу в сфере легализации трудовых отношений, помочь людям отстоять их законные права, - добавил Иван Белозерцев.