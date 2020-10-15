Пензенский минздрав продолжает отвечать на вопросы, связанные с коронавирусом

Министерство здравоохранения Пензенской области напоминает жителям региона, что в ведомстве работает специальный электронный адрес - covid@mzs.penza.net. В письме на этот адрес можно задать свои вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, сложностями, связанными при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, выпиской и получением больничного листа и др.

Помимо сути вопроса в электронном письме для обратной связи необходимо указать ФИО, адрес и контактный сотовой телефон. Без указания телефона, адреса и контактных данных, обращение рассматриваться не будет.