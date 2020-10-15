В Мордовии спасли котенка, застрявшего в вентиляционной трубе

Фото: ГУ МЧС по РМ

10 октября в МЧС Мордовии поступило сообщение о том, что в поселке Чекаевский Лямбирского района в одном из гаражей уже несколько дней мяукает котенок. На место выехали спасатели Алексей Бутуев, Николай Федорцов и Владимир Сураев. Специалисты вскрыли замок гаража и зашли внутрь.

Там они сразу же увидели пушистый хвост, торчащий из вентиляционной трубы, проходящей по полу. Чтобы помочь пушистому бедолаге, спасателям пришлось срезать часть конструкции, где застряла голова животного.

Во время спасательной операции котенок не пострадал.