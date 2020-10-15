Налоговая служба приглашает жителей Пензенской области принять участие в онлайн-опросе

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области информирует жителей региона, что в целях профилактики в налоговых органах коррупционных и иных правонарушений в разделе «Противодействие коррупции» на сайте Федеральной налоговой службы проводится онлайн-опрос граждан с помощью специального электронного сервиса «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции в 2020 году?».

Участникам опроса необходимо выбрать регион и один из предложенных вариантов ответа («высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень»).

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области приглашает жителей региона с 15.10.2020 по 15.11.2020 принять участие в онлайн-опросе и объективно оценить деятельность налоговых органов Пензенской области по противодействию коррупции.

Кроме представленного способа оценки, направлять свои предложения, заявления, жалобы по вопросам противодействия коррупции можно с помощью электронного сервиса «Обратиться в ФНС России» или по телефону доверия УФНС России по Пензенской области: +7 (8412) 47-69-09.