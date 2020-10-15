Бракоразводный процесс едва не закончился убийством

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Днем 26 июля 2020 года в Саранске пьяный муж в подъезде дома напал на 35-летнюю супругу и нанес женщине несколько ударов ножом по различным частям тела. Услышав звук лифта, он скрылся с места происшествия. После чего женщина забежала в квартиру и позвонила в скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Задержанный и допрошенный мужчина пояснил, что на преступление решился в связи с бракоразводным процессом с супругой.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что месяцем ранее, в июне 2020 года, супруги ехали на автомобиле, которым управляла жена. В ходе ссоры пьяный мужчина схватил руль и резко вывернул его в правую сторону. Машина потеряла управление, и они врезались в фасады домов, расположенных вдоль проезжей части, а затем машину отбросило на автоприцеп.

В результате ДТП, водителю автомобиля были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство и нарушении пассажиром правил безопасности движения транспортных средств, завершено. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.