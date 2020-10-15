Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

«Лермонтов бессмертен. Его творчество волнует умы и сердца разных поколений. Он живет и теперь как наш современник, его поэзия остается и в наше время непревзойденной по художественной силе, красоте и глубине мысли и чувства, - отметила в поздравлении Татьяна Курдова. - Все детство Михаила Юрьевича связано с Тарханами, уникальным заповедным местом, которое вот уже более ста лет притягивает внимание сотен тысяч людей со всего света. Тарханы - это край детства и юности великого поэта России, его родной дом, в котором его любили при жизни, очень любят и сейчас, сохраняя, оберегая милую и дорогую его сердцу старинную русскую усадьбу».

Министр культуры подчеркнула, что вся работа Тархан направлена на сохранение культурного наследия нашего края, воспитание чувства гордости и почтения к историческому прошлому нашей родины. И пожелала коллективу музея-заповедника «Тарханы» здоровья, вдохновения, успешной реализации всех намеченных планов, а землякам великого поэта читать Лермонтова, почувствовать звучность его стиха, полноту чувств, глубокость и разнообразие его поэзии, необъятность содержания всего его творчества.