Землю – крестьянам! Со льготами. Виновных – к ответственности

Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области провела проверку исполнения муниципальными образованиями района требований налогового законодательства. Установлено, что 4 органа местного самоуправления не направили в территориальное подразделение федеральной налоговой службы сведения, необходимые для предоставления налогоплательщикам льгот по земельному налогу.

Главам администраций Большетруевского, Махалинского, Комаровского, Яснополянского сельсоветов Кузнецкого района прокурор внес представления об устранении нарушений законодательства.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, необходимые сведения направлены, 4 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.