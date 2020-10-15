В Пензе подросток порезал сожителя матери

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным отделом по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья человека, совершенное с применением предмета в качестве оружия).

4 октября 2020 года подросток 2003 года рождения отмечал с друзьями свой день рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вернулся домой, в квартиру по улице Плеханова, где у него с сожителем матери произошел конфликт. В ходе ссоры имевшимся при себе ножом-бабочкой подросток причинил мужчине ранение грудной клетки, расценивающееся как тяжкий вред здоровью.

В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.