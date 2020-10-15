Благотворительный проект «Территория добра» поддержан

Пресс-служба Администрации Пензы

На прием записалась директор некоммерческой организации «Спасение» Ольга Чистякова. Она рассказала о социальном проекте «Территория добра» – центре приема и раздачи вещей. До пандемии волонтеры за счет средств спонсоров арендовали помещение на улице Шмидта, в настоящее время такой возможности у организации нет.

В связи с чем, они обратились с просьбой о выделении муниципального помещения в здании на проспекте Победы, 146.

– Мы готовы оплачивать коммунальные платежи и провести необходимый косметический ремонт, будем содержать помещение в надлежащем виде, – заверила Ольга Чистякова.

Андрей Лузгин отметил социальную значимость проекта и выразил намерение оказать содействие в возобновлении работы центра.

– Вам необходимо направить нам ходатайство, приложить к нему устав организации и справку о своей деятельности. В таком случае это вопрос будет вынесен на сессию Пензенской городской Думы в ноябре, – пояснил он.

Градоначальник выразил намерение посетить волонтеров на новом месте после открытия.

В числе других вопросов в ходе приема граждан были рассмотрены обращения по поводу предоставления участков под парковки, перенос сетей теплоснабжения, прокладки водопровода и ряд других.