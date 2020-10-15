Ограничение движения в Саранске

В связи с ремонтом автодороги с 08:00 15 октября до 23:00 16 октября будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Студенческой на участке от ул. Осипенко до ул. Чкалова.

Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

В связи с вводимым ограничением будет изменено движение автобусного маршрута №32, который при движении со стороны рп. Ялга вместо улиц Студенческая и Евсевьева (на участке от ул. Студенческой до ул. Ульянова) проследует по улицам П. Морозова и Евсевьева с выездом на улицу Ульянова и далее по действующему маршруту.