Под видом газовщиков обворовывали пенсионеров

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась 84-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что под предлогом проверки газового оборудования к ней в квартиру проникли двое мужчин. После их ухода обнаружилась пропажа 50 тысяч рублей. Женщина запомнила приметы неизвестных.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили очевидцев произошедшего. Кинолог со служебной собакой произвел осмотр прилегающей к дому территории.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий подозреваемые в совершении данного преступления были установлены и задержаны. Ими оказались двое жителей Рязанской области 1986 и 1997 годов рождения, привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Кроме того, в ходе следствия установлена причастность одного из подозреваемых к совершению аналогичного преступления в городе Кузнецке. Мужчина также под предлогом проверки газового оборудования проник в квартиру к 79-летней пенсионерке, откуда похитил 35 тысяч рублей и банковскую карту.

Злоумышленники признали свою вину в содеянном. Похищенные денежные средства они потратили на личные нужды.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.