В пензенском правительстве обсудили профилактику коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов отметил, что действия необходимо корректировать в соответствии с текущей обстановкой.

- Нужно проанализировать ситуацию и понять, что еще необходимо предпринять для улучшения эпидситуации в регионе, - отметил он.

Участники заседания отметили необходимость соблюдения единых санитарно-эпидемиологических требований: ношения масок и перчаток, использования дезинфицирующих средств, соблюдения дистанции.

Члены оперативного штаба дали оценку работе «горячих» телефонных линий, качеству организованной маршрутизации пациентов, поступающих в лечебные заведения с симптомами коронавируса. Были высказаны предложения относительно повышения эффективности работы с контактными группами заболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме того, прозвучала информация относительно граждан, въезжающих на территорию Пензенской области. Было подчеркнуто, что, по-прежнему, повышенное внимание следует уделять лицам, прибывающим из других государств.

По итогам заседания оперативного штаба будет подготовлен перечень дополнительных мер и предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях обеспечения эпидбезопасности на территории региона.