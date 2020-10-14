Суд помог вернуть мужчине доверие к жене

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пожалуй, это уголовное дело, расследованное при взаимодействии следователей регионального СК и сотрудников УФСБ России по Пензенской области, можно назвать одним из самых забавных и трагикомичных.

По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина приобрел в сети Интернет программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, SMS-сообщения, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи, а также обеспечивающую возможность удаленного доступа к этим данным и управление иными функциями телефона.

Программу мужчина установил негласно на сотовый телефон супруги, а затем почти три года контролировал интересующую информацию.

В суде обвиняемый попросил о прекращении уголовного дела за незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Потерпевшая против прекращения уголовного дела не возражала. Судом ходатайство удовлетворено, уголовное дело прекращено. Жителю Пензы назначен судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Сотовый телефон злоумышленника, как орудие преступления, конфискован и обращен в доход государства. Решение суда не вступило в законную силу.