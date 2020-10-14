В Саранске отменили ярмарки выходного дня и новогодние елки в школах

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Саранске отменили традиционные ярмарки выходного дня. По словам Петра Тултаева, на подобных мероприятиях сложно контролировать соблюдение правил санитарной безопасности.

Кроме этого, мэр города призвал воздержаться в этом году и от проведения новогодних корпоративов.

- Если они будут такие же массовые, как в предыдущие годы, а эта зараза никуда не денется, мы тогда вместо праздника получим большие проблемы. Вообще, праздник этот семейный, давайте воспользуемся ситуацией и проведем его с близкими, - сказал Петр Тултаев.

В образовательных организациях Саранска в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году отменены все новогодние представления.