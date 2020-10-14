После досудебного соглашения со следствием

В марте 2018 года бывший министр культуры Республики Мордовия Ч. вступил в сговор с К. В результате под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на объектах «Свято-Предтеченская церковь» и «Паломнический Центр «Гостиница «Макаровская» Саранска, в составе группы лиц, было совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму более 5 млн. рублей. Бюджету Республики Мордовия нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия, с гражданином К. в ходе предварительного расследования было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании представленных прокуратурой республики доказательств он признан виновным в совершении инкриминированного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.