В Пензе ожидается похолодание

По данным Гисметео, завтра в Пензе ожидается переменная облачность с дождем. Днем температура воздуха поднимется до +17, ночью – опустится до +8.

Переменная облачность и дожди сохранятся и в пятницу, 16 октября. Температура воздуха до + 16, ночью до +6.

В субботу резко похолодает: синоптики обещают днем до +10, ночью до +3.

В воскресение переменная облачность сменится пасмурной погодой с дождем, однако столбик градусника поднимется до +17 днем (до +5 ночью). Также в этот день ожидается сильный ветер - до 15 метров в секунду.