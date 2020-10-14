Малыши в восторге от встречающих их в поликлинике роботов

Роботы нравятся и детям, и взрослым. Фото: из архива героя публикации

В холле детской поликлиники № 18 Ростова-на-Дону визитеров встречают самые настоящие роботы-манекены, одетые в повседневную одежду. Они протягивают руки посетителям, измеряют температуру и обрабатывают руки дезраствором. Идея создать таких помощников и сразу принять их в ряды своих сотрудников пришла в голову главному врачу поликлиники Артему Левчину.

- Стоит только ребенку поднести свою руку к руке робота, как срабатывает датчик движения и происходит обработка дезинфицирующим средством, - говорит Левчин. - А для того, чтобы измерить температуру, надо просто стать поближе к роботу. Если температура в норме, то робот пропищит, а если повышена – раздастся вой сирены.

На каждого робота у новоиспеченного Кулибина ушло примерно по десять тысяч рублей. Артем Левчин признался, что все детали конструкций покупал за свои деньги. Но мужчина, отец троих дочерей, не считает траты слишком большими. По словам многодетного отца, детская радость бесценна, и это того стоило.

К слову, малыши, которых приводят в поликлинику, испытывают огромный восторг при виде таких консьержей. И теперь с нескрываемым любопытством измеряют температуру и при входе, и при выходе. А детки постарше с удовольствием делают селфи рядом с «антиковидными» роботами.

В планах у Левчина сделать такие устройства и для двух филиалов все той же 18-ой поликлиники. Кстати, коллеги из других медучреждений уже заинтересовались его разработкой.

Подробнее – у Елены Репиной