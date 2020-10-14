По дешевке купил пятитысячную купюру

Деньги. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

26-летний житель Бековского района кардинально решил сменить реноме. Ранее судимый за хищения, вместо того, чтобы с нарушением закона забрать что-то, мужчина решил отдать. Но обо все по порядку.

В мае-июне 2020 г. в Москве, путем отыскания закладки, он приобрел по дешевке поддельный банковский билет номиналом 5 тыс. рублей, имеющий существенное сходство с подлинником. А 29.07.2020, в магазине «Продукты» в с. Карповка Сердобского района фальшивой купюрой мужчина расплатился за товар на сумму около 2 тыс. рублей и получил сдачу в размере около 3 тыс. рублей.

В судебном заседании бековчанин свою вину признал.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.