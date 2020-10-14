Вышел из дома и не вернулся

пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Тамбовской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), разыскивается Мухин Сергей Викторович, 7 сентября 1976 года рождения.

По данным следствия, 3 ноября 2019 года Сергей Мухин вышел из своего дома по адресу: Тамбовская область, Кирсановский район, с. Вячка, ул. 8 Марта, д. 5, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост примерно 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, имеется шишка в лобно-теменной области головы справа.

Был одет: куртка болоньевая черного цвета без капюшона, спортивные брюки и свитер черного цвета, вязаная шапка и ботинки коричневого цвета.

При наличии информации о местонахождении Сергея Мухина или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Тамбовской области по телефонам 8(47537)6-64-60, 8-985-259-02-25 или в полицию по телефону 02.