Высокая вероятность лесных пожаров

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Пензенской области, с 13 по 18 октября 2020 года приказом регионального Минлесхоза введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области.

Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать транспорту в лесные массивы. Исключение составляют дороги общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов.

Сотрудники регионального минлесхоза с лесничествами усилят патрулирование в части выявления и пресечения нарушений лесного законодательства.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы 8(8412) 628-450 или по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Всего по состоянию на 13 октября 2020 года было ликвидировано 77 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 278,7 га.