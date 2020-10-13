Водитель маршрутки из Мордовии, по вине которого погиб подросток, предстанет перед судом

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Рузаевского района. 31 июля он стал виновником ДТП, в котором погиб 17-летний парень.

Авария произошла на трассе «г. Рузаевка - г. Ковылкино - п.Торбеево». Обвиняемый, управляя автобусом малой вместимости, превысил скорость, обгоняя по встречной полосе, и столкнулся с «ВАЗ-21101». В результате ДТП водитель легковушки получила тяжкие телесные повреждения, а ее 17-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд.