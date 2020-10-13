Отключение воды в микрорайоне Север перенесли на понедельник, 19 октября

Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Ранее мы уже писали о том, что в четверг из-за ремонта насосной станции в Пензе отключат воду на нескольких улицах. Сегодня пресс-служба ООО «Горводоканал» опубликовала уточненную информацию: по инициативе администрации города отключение перенесли на понедельник, 19 октября.
В этот день с 08:00 до 22:00 воды не будет на следующих улицах:
- Аустрина,
- Байкова,
- Депутатская,
- Каштановая (и проезды),
- Лунинская,
- Можайская (и проезды),
- Нестерова (и проезды),
- Островная,
- Свх. Победы,
- Северополянская (и проезды),
- СНТ «Южный»,
- Сормовская,
- Сумская и (и проезд),
- Совхозная,
- Пр. Сурикова,
- Компрессорная.
По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.