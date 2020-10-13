Отключение воды в микрорайоне Север перенесли на понедельник, 19 октября

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Ранее мы уже писали о том, что в четверг из-за ремонта насосной станции в Пензе отключат воду на нескольких улицах. Сегодня пресс-служба ООО «Горводоканал» опубликовала уточненную информацию: по инициативе администрации города отключение перенесли на понедельник, 19 октября.

В этот день с 08:00 до 22:00 воды не будет на следующих улицах:

- Аустрина,

- Байкова,

- Депутатская,

- Каштановая (и проезды),

- Лунинская,

- Можайская (и проезды),

- Нестерова (и проезды),

- Островная,

- Свх. Победы,

- Северополянская (и проезды),

- СНТ «Южный»,

- Сормовская,

- Сумская и (и проезд),

- Совхозная,

- Пр. Сурикова,

- Компрессорная.

По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.