В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Напомним, что в регионе прививки делали уже 236 932 взрослых и 63 722 детей. Вакцинация от гриппа бесплатная и ее можно в своей поликлинике.

- Особенно важно сделать это в период пандемии, - уточняет главный внештатный терапевт Пензенской области Елена Власова. - Сочетание гриппа и коронавируса может быть непредсказуемым и вызвать серьезные осложнения.

Прививками против сезонного гриппа планируется охватить 60% населения.

- Это позволит создать коллективный иммунитет и предупредить значительный рост заболеваемости в период эпидемического подъема, что особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - уточняет врач.