Мордовия вошла в число регионов-лидеров мусорной реформы

Сегодня в ходе заседания комитета Госдумы по экологии и окружающей среды Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал регионы, где хуже всего ведется работа над внедрением реформы в отрасли обращения с отходами - это Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область.

- Результатов реформы здесь мы не наблюдаем, к сожалению, - отметил он.

Министр также отметил, что лидерами по реформированию системы обращения с отходами стали Московская, Нижегородская, Тюменская, Ивановская и Саратовская области, а также республики Мордовия и Татарстан.

Напомним вам, что работа над мусорной реформой в нашей стране началась в прошлом году.

КСТАТИ

В Мордовии в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в этом году выделено 22 миллиона рублей на создание и обустройство 5090 мусорных площадок.

Также в начале 2023 года планируется ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса.