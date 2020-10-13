Иван Белозерцев: «Не пренебрегайте средствами профилактики»

По словам главы региона, даже находясь в отпуске, он продолжает работать. И все чаще ему поступают вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Система здравоохранения подготовлена, - отметил Иван Белозерцев. - В марте - апреле этого года, когда мы впервые столкнулись с COVID-19, было гораздо сложнее. Это была новая, неизвестная болезнь, сегодня наши врачи наработали успешный опыт диагностики и лечения коронавируса. Больницы в полном объеме обеспечены всем необходимым, включая лекарства и СИЗы. Искренне желаю всем, кто сегодня борется с инфекцией, скорейшего выздоровления. Убедительно прошу вас беречь свое здоровье и здоровье окружающих! Не пренебрегайте средствами профилактики. Это простые правила, которые нужно выполнять ради себя и своих близких.