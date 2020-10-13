Житель Саранска выдал полиции найденное охотничье ружье

В минувшие выходные в полицию Саранска обратился 42-летний местный житель. Мужчина принес и добровольно сдал стражам порядка гладкоствольное одноствольное охотничье ружье 16 калибра, которое обнаружил в сарае при недавно купленном им доме.

Выяснилось, что ранее оружие принадлежало супругу бывшей хозяйки жилища. Несколько лет назад он скончался, а о том, что в сарае хранится его ружье, пенсионерка не догадывалась.

Напоминаем вам, что на территории республики продолжает действовать профилактическая акция «Оружие». Жители региона могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности