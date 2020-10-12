На предприятии «СтанкоМашСтрой» прошел обучающий семинар

На предприятии «СтанкоМашСтрой» специалист компании FANUC, которая является официальным представительством в России мирового лидера в области решений для промышленной автоматизации - японской компании FANUC, провел обучающий семинар для менеджеров по продажам и технических работников предприятия.

«СтанкоМашСтрой» на протяжении уже нескольких лет тесно сотрудничает с корпорацией. Металлообрабатывающее оборудование, которое производится на предприятии, в частности станки серии СТ16А25, а также обрабатывающие центры СТ25, оснащены системами ЧПУ FANUC. Цель семинара – расширение знаний сотрудников компании о новой продукции FANUC, о тех новинках, которые появились на рынке за последние полгода. Столичный спикер также подробно рассказал о новых модификациях стоек ЧПУ и внесенных технических изменениях.

Помимо этого, между компаниями была достигнута договоренность о совместной работе по организации производственной практики студентов ПГУ. Напомним, что на базе «СтанкоМашСтрой» будет создана базовая отраслевая кафедра «Металлорежущие станки», которая войдет в состав факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта Пензенского госуниверситета.