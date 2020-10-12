В Мордовии благоустроили более тысячи могил участников Великой Отечественной войны

Почти три тысячи добровольцев в течение нескольких дней приводили в порядок захоронения: пололи сорняки, вырубали кустарники, красили ограды и кресты. На всех могилах был высажен вереск - символ того, здесь похоронен ветеран Великой Отечественной войны.

Как рассказывают организаторы, многие ветераны умерли в мирное время и учет по ним никто не ведет, либо личные данные просто отсутствуют:

- Мы много внимания уделяем стелам, мемориальным комплексам, но забываем про памятники и могилы простых ветеранов. Эти места тоже несут в себе историческую память. Нельзя забывать также о военно-патриотическом воспитании, заложенном в самом факте исторического, а порой и героического подвига отдельно взятого человека.

За восемь месяцев реализации проекта авторы инициативы нашли и привели в порядок тысячу заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны в разных районах Мордовии. В благоустройстве захоронений всегда участвовали волонтеры.

Команда проекта также заносит сведения о захоронениях в единую базу данных, благодаря которой родственники красноармейцев смогут узнать информацию о своих близких, а также найти место их захоронения.