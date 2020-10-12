В пензенском зоопарке умерла львица Дайана

Дайане было 23 года (по человеческим меркам львица перешагнула 100-летний рубеж!). (ФОТО: Пресс-служба зоопарка)

Сегодня ночью в пензенском зоопарке скончалась 23-летняя львица Дайана. Посетители и сотрудники учреждения часто ласково называли ее просто «Дашей».

Большую часть своей жизни львица прожила в нашем зоопарке: ее привезли из далекого Новосибирска в 1998 году. Через год к ней приехал ее будущий муж Симба. Царь зверей и его гордая королева стали настоящим украшением нашего зоопарка: многие приходили только для того, чтобы посмотреть за играми и обоюдными ухаживаниями этих больших кошек. За долгие годы совместной жизни Дайана и Симба стали родителями 24 львят.

Но несколько лет тому назад Симбы не стало: он умер от старости. Его львица после этого почти не выходила из домика, протяжно звала своего партнера. Молодого льва, подселенного к ней в вольер – по совпадению, тоже Симбу – Дайана отвергла, начав относиться к нему, как к своему ребенку. Для молодого льва вскоре нашли подругу по возрасту. А Даша до самой смерти оставалась верной своему льву.

«Прощай, королева... ты прожила очень долгую и, надеемся, счастливую жизнь… Ты навсегда останешься в нашей памяти!», - отметили представители зоопарка в официальном сообществе учреждения в социальной сети «Вконтакте».