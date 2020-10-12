В Пензе ведется набор сотрудников в Центр культурного развития

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Завершается оформление документов, необходимых для сдачи в эксплуатацию реконструированного здания бывшего Дома офицеров. Параллельно ведется набор персонала, который будет работать в учреждении.

- Важно наполнить новый объект культуры содержанием, чтобы данный многофункциональный центр стал местом проведения досуга для представителей всех категорий и возрастов, - поручил губернатор Иван Белозерцев.

В центре будут работать почти 25 клубов, объединений и секций. Просторные зрительный и конференц-зал, выставочные холлы и зоны коворкинга позволят проводить мероприятия как масштабного, так и более камерного формата.

Кроме того, в Центре культурного развития будет работать тренажерный зал.