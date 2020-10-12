Петр Тултаев: «Все обнимашки – после того, как закончится чума» [ВИДЕО]

Борьба с коронавирусной инфекцией снова стала одной из главных тем совещания, состоявшегося в городской администрации. Мэр Петр Тултаев напомнил о действующем моратории на рукопожатия:

- Мы расслабились, подумав, что все прошло. Начались снова рукопожатия, обнимашки при встрече. Давайте без этого! И молодежи нужно об этом подумать. Руки – одни из главных переносчиков заразы. Все обнимашки, все рукопожатия после того, когда закончится чума.

Глава Саранска также напомнил, что людям старшего поколения без острой необходимости не нужно выходить из дома.