В четверг в Пензе отключат воду в нескольких микрорайонах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению пресс-службы ООО «Горводоканал» 15 октября с 8:00 в Пензе отключат воду на следующих улицах: Аустрина, Байкова, Депутатская, Каштановая (и проезды), Лунинская, Можайская (и проезды), Нестерова (и проезды), Островная, Свх. Победы, Северополянская (и проезды), СНТ «Южный», Сормовская, Сумская и (и проезд), Совхозная, Пр. Сурикова, Компрессорная. Это связано с ремонтными работами на насосной станции и сетях.

По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.