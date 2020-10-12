Представитель компании «СтанкоМашСтрой» посетил рязанское предприятие

Заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов с деловым визитом посетил Завод точного литья в городе Рязани. Это один из крупнейших производителей чугунного и стального литья на российском рынке. Основная цель визита – знакомство с предприятием, реализация совместных проектов в рамках развития межрегиональной кооперации по производству металлообрабатывающего оборудования.

Сергей Митясов осмотрел производственные мощности рязанского завода, ознакомился с технологическими особенностями производства. После небольшой экскурсии прошли переговоры с руководством завода, в ходе которых стороны обсудили реализацию совместных проектов. В частности, по изготовлению литейной продукции для станков, выпускаемых на предприятии «СтанкоМашСтрой».