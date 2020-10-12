Пензенцам предлагают стать участниками проекта «Управляй!»

Кубок «Управляй!» – это всероссийский образовательный проект с конкурсной составляющей, который предлагает попробовать себя в качестве управленца в формате обучающей онлайн-игры, дает рекомендации по личному и профессиональному развитию.

Приглашаются студенты и выпускники учебных заведений высшего и среднего профессионального образования любой специализации в возрасте от 18 до 25 лет.

Конкурсантам предстоит стать ТОП-менеджерами виртуальных предприятий.

Для участия необходимо зайти на сайт проекта - управляй.рф и зарегистрироваться до 20 октября 2020 года в категории «Студенческая лига». Пройти в личном кабинете диагностику на определение навыков, компетенций и интересов. Отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

После регистрации на указанную при регистрации электронную почту придет письмо с дальнейшими инструкциями по участию в проекте.