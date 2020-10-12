В Саранске оперативно остановили пьяного водителя

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В одном из сообщений говорится: «Огромная благодарность сотрудникам ГИБДД, которые в ночь с 5 на 6 октября на улице Коммунистическая в Саранске остановили неадекватного пьяного водителя и оформили протокол, несмотря на всяческие попытки помешать этому со стороны водителя. Отреагировали быстро! Грамотно! Такие сотрудники должны работать в органах внутренних дел РФ! Респект!».

За 9 месяцев текущего года в республике произошло 99 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения, в которых 35 человек погибли и 127 получили травмы. В целях профилактики нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, на территории Саранска регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Массовые проверки автолюбителей проходят во всех районах города.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.