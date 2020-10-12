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Эффективная система медицинского обеспечения

12 октября - День медицинской службы МВД России
Виктор ВИКТОРОВ
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99 лет назад, 12 октября 1921 года, был издан приказ об организации приемных покоев для милиционеров. Именно эта дата считается профессиональным праздником для личного состава медицинских организаций в системе МВД России.

Благодаря труду врачей в погонах и работников медико-санитарных частей личный состав органов внутренних дел, иных силовых структур, члены их семей и ветераны своевременно получают необходимую профилактическую и медицинскую помощь.

Усилиями нескольких поколений руководителей и сотрудников в МВД России создана и функционирует эффективная система медицинского обеспечения. В ведомственных медучреждениях ежегодно обслуживаются около 2,3 миллиона человек.

Немаловажная часть работы личного состава медучреждений системы МВД – деятельность военно-врачебных комиссий. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, специалистами ежегодно освидетельствуется около 240 тысяч кандидатов на службу и сотрудников ОВД, проводится более 680 тысяч обследований в рамках профессионального психологического отбора и сопровождения личного состава. Реабилитацию после выполнения служебных задач в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья проходят более 5,5 тысяч сотрудников.

Ведомственная медицина по праву может гордиться своими кадрами. Каждый третий врач имеет высшую квалификационную категорию, 30 врачей – ученую степень доктора медицинских наук, 427 врачей являются кандидатами медицинских наук, 171 – имеет государственную награду и носит звание Заслуженного врача Российской Федерации.