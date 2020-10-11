Купил права, опасаясь, что не сдаст экзамены

пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В Республике Мордовия вынесен приговор в отношении 22-летнего молодого человека, признанного виновным в обороте поддельных документов.

3 июля 2020 года инспектором ДПС по подозрению в совершении административного правонарушения был остановлен автомобиль «ВАЗ-2105», за рулем которого находился житель села Каньгуши. При проверке водительского удостоверения было установлено, что документ за данным номером зарегистрирован в Ленинградской области на другого человека.

В ходе дальнейшего разбирательства водитель машины пояснил, что права являются поддельными. По его словам, некоторое время назад он находился в Москве на заработках, где и приобрел документ через сеть интернет за 15 тысяч рублей. При этом молодой человек сообщил, что ранее он отучился в автошколе, однако побоялся, что не сможет сдать экзамены, поэтому и решил купить подделку.

В отношении подозреваемого органами дознания ММО МВД России «Краснослободский» было возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершенном преступлении он не отрицал.

По приговору суда обвиняемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца.