Сотрудничество на равных, без поучений и упреков

8 и 9 октября, в столице Мордовии представители научного мира, общественных организаций, эксперты обсуждали наиболее значимые вопросы, связанные с сохранением этнической и гражданской идентичности финно-угорских народов.

Основными организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам национальностей РФ и общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева.

География участников конференции обширна. По информации пресс-службы Администрации Саранска, на рабочих площадках собрались исследователи из 21 региона РФ, представители 13 институтов Российской академии наук, 18 вузов России. Приветственный адрес участникам и организаторам направил заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов.

На открытии представительного форума с докладом выступил председатель Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Он подчеркнул, что уровень развития финно-угорских национальных движений на сегодня в стране разный, а потому различна и степень их влияния в регионах. Радикальные национальные общественные организации весьма малочисленны и маловлиятельны.

«К сожалению, определенную роль в стимулировании таких национальных общественных организаций, их агрессивной риторики играет поддержка из-за рубежа. Часто эксплуатируемая тема нашими коллегами – демографическая. Не секрет, что численность финно-угорских народов сокращается. Но в действительности, демографические проблемы - общее явление для всей страны. Актуальны они и для Венгрии, Финляндии, и особенно Эстонии.

Ассоциация финно-угорских народов России приветствует и поддерживает связи в рамках различных проектов с финно-угорскими общественными организациями, правительственными институтами Финляндии, Венгрии, Эстонии. Назрела необходимость в переосмыслении существующей идеологии взаимоотношений, в том числе деятельности всемирного конгресса финно-угорских народов.

Мы открыты и готовы к сотрудничеству: на равных, без поучений, упреков и обвинений, с учетом многовекового цивилизационного опыта совместного сосуществования народов нашей страны», – справедливо подчеркнул Петр Тултаев.